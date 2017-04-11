Общество Елена Баталина Власти Москвы назвали среднюю зарплату врачей В 2016 году она превысила 87,3 тыс. рублей

Средняя зарплата врачей в Москве в прошлом 2016 году превысила 87,3 тыс. рублей. Об этом на заседании президиума правительства Москвы заявил Алексей Хрипун, глава департамента здравоохранения города. Он также отметил, что с 2010 года заработные платы врачей выросли на 54%.

При этом зарплата среднего медперсонала составила 58 тыс. рублей, а младшего персонала — 34,8 тыс. рублей. В тоже время опрос телеканала ОТР показал, что средняя зарплата медработника в столице составляет 42 тыс. рублей, что в два раза ниже, чем в отчете столичного департамента здравоохранения. В опросе телеканала принимали участие 5 тыс. человек в разных городах России. Так, одна из самых низких зарплат у медиков Ульяновской области — врач получает 8950 рублей. В Томской области она составляет 9450 рублей, в Красноярском крае — 14,3 тыс. рублей.

Согласно данным Министерства здравоохранения, в 2016 году средняя зарплата врачей по России составила более 50 тыс. рублей. Расчет производился с учетом окладов, компенсационных и стимулирующих выплат, а также доходов по внутреннему совместительству. В 24 субъектах Федерации среднемесячная зарплата медиков выше среднероссийского уровня, а в ряде регионов — ниже.

Официальные и статистические данные о зарплате медработников разнятся, в связи с тем что складываются вместе зарплаты как рядовых врачей, так и административных работников больниц, включая главных врачей, чьи зарплаты достигают сотен тысяч рублей, сообщает телеканал «360».



В 2018 году, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, указы президента РФ по повышению зарплат работникам сферы здравоохранения будут полностью выполнены.

