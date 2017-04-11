Политика Сергей Изотов, Екатерина Запара Матвиенко: удар США в Сирии — грубейшее нарушение международного права Спикер Совфеда отметила, что считает это фактом агрессии против суверенного государства

Удар США по сирийской военной базе в Хомсе — грубейшее нарушение международного права. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Нанесенный Соединенными Штатами Америки крылатыми ракетами удар по аэропорту правительственных сил, который привел к человеческим жертвам, — это грубейшее нарушение международного права. Считаем это фактом агрессии против суверенного государства», — сказала она на встрече с председателем Народного совета Сирии Хадией Аль-Аббас.



По словам Матвиенко, никаких оснований для на несения удара не было, так как даже сама американская сторона говорила о наличии химоружия в Сирии со словами: предположительно, возможно.



«Россия с первого дня появления этой информации настаивала на незамедлительном расследовании этого факта организацией по запрещению химического оружия с выездом на место структур ООН с тем, чтобы дать объективную оценку, кто и в каких целях применял химическое оружие. Потому что, как известно, в соответствии с соглашением между Россией и США химическое оружие из Сирии было в полном объеме вывезено, уничтожено и об этом заявляли сами Соединенные штаты Америки», — подчеркнула Матвиенко.



«Этот удар можно расценивать как сигнал поддержки террористов. Вместо того чтобы объединять усилия и вместе бороться с международным терроризмом, очистить территорию Сирии, Ирака, Ливии и других государств от этого всемирного зла, мы видим, что на словах говорится одно, а действия совершаются абсолютно другие», — уточнила спикер СФ по итогам встречи, отвечая на вопрос «Известий».



«Мы будем настаивать, чтобы было проведено объективное расследование, сделаны выводы. Для этого существует ООН, Совет безопасности ООН, чтобы не позволять кому бы то ни было нарушать международное право и совершать такие безосновательные агрессии против суверенных государств», — добавила Матвиенко.



Она добавила, что на пленарном заседании СФ 12 апреля планируется принять заявление палаты, осуждающее подобные действия.



Матвиенко также пообещала, что российский парламент сделает всё возможное, чтобы парламентарии мира знали истинное положение дел — «какая гуманитарная катастрофа происходит в Сирии, какие зверства осуществляют террористы».



При этом глава парламента Сирии отметила, что нападение администрации США на базу Шайрат показывает, что «Запад стоит на одной стороне с террористами».

Ранее сообщалось, что инцидент с химическим оружием произошел в сирийском Хан-Шейхуне, в результате погибли 80 человек и 200 были ранены. После этого ВМС США нанесли массированный удар крылатыми ракетами по сирийской правительственной авиабазе Шайрат. В результате атаки погибли 19 человек, среди которых есть и мирные жители.

