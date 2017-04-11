Общество Григорий Медведев Трава загорелась недалеко от аэропорта Внуково в Москве Угрозы распространения огня нет

Трава загорелась за пределами территории аэропорта Внуково в Москве, угрозы распространения огня нет.

Об этом сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Москве, передает «РИА Новости».

Собеседник агентства отметил, что возгорание площадью около 100 кв. м произошло в районе дома 9 по Заводскому шоссе.



По его словам, к месту возгорания травы выехали пожарно-спасательные подразделения.

Представитель МЧС подчеркнул, что ситуация не должно повлиять на работу аэропорта.



По данным агентства, черный дым наблюдается в районе основного терминала аэропорта Внуково, облако дыма то увеличивается, то стихает.

Позднее в МЧС сообщили, что огонь был потушен. В ведомстве отметили, что возгорание было на расстоянии 500 м от территории аэропорта.

В свою очередь, во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, угрозы полетам нет.