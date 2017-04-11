Трава загорелась недалеко от аэропорта Внуково в Москве
Угрозы распространения огня нет
Трава загорелась за пределами территории аэропорта Внуково в Москве, угрозы распространения огня нет.
Об этом сообщили в центре управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Москве, передает «РИА Новости».
Собеседник агентства отметил, что возгорание площадью около 100 кв. м произошло в районе дома 9 по Заводскому шоссе.
По его словам, к месту возгорания травы выехали пожарно-спасательные подразделения.
Представитель МЧС подчеркнул, что ситуация не должно повлиять на работу аэропорта.
По данным агентства, черный дым наблюдается в районе основного терминала аэропорта Внуково, облако дыма то увеличивается, то стихает.
Позднее в МЧС сообщили, что огонь был потушен. В ведомстве отметили, что возгорание было на расстоянии 500 м от территории аэропорта.
В свою очередь, во Внуково сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме, угрозы полетам нет.