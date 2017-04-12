Экономика Евгения Перцева Производство водки выросло на 66% с начала года Это связывают с ростом легального рынка, а не потребления Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В течение I квартала этого года производство водки в России выросло на 66% по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Однако подобные результаты не свидетельствуют о резко возросшем спросе со стороны потребителей горячительного напитка. Как утверждают эксперты, этот факт говорит об эффективной работе государственной системы контроля и учета ЕГАИС, которая с лета прошлого года была распространена на розницу. У магазинов пропала возможность продавать водку нелегально, и в федеральных продуктовых сетях возросла потребность в лицензированных напитках.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за январь–март 2017 года, производство водки в России составило 166 млн л, что на 66% больше аналогичного периода в 2016 году. Данных о розничных продажах в системе за I квартал текущего года еще нет. В X5 Retail Group, «Ашан» и «Дикси» не ответили на запрос «Известий» об изменении объемов продаж водки.

С начала 2017 года также выросло на 150% производство пищевой спиртосодержащей жидкости, которое составило 203 млн л. Речь, например, идет о пищевых добавках, которые могут позиционироваться как пропитки для тортов, пояснили в Роспотребнадзоре. Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз отметил, что на резкий рост подобной продукции оказал влияние запрет на непищевую спиртосодержащую продукцию, введенный 23 декабря 2016 года после трагедии в Иркутской области, где произошло массовое отравление концентратом для ванн.

Вадим Дробиз сказал, что в прошлом году в стране обвалилось легальное производство водки — в первые три месяца официальные компании работали в два раза меньше обычного.

— У розницы не было потребности в легальной водке, магазины распродавали нелегальные остатки, — рассказал он. Согласно данным Росстата, за январь–март 2016 года было произведено 99 млн л, что меньше на 9% аналогичного показателя 2015-го.



Эксперт также напомнил, что с 1 января 2016-го автоматизированная система контроля и учета ЕГАИС на алкогольном рынке была распространена на всех участников оптово-розничного звена. К таким организациям относятся оптовые склады, розничные магазины, предприятия общественного питания, а также индивидуальные предприниматели. Оптовые поставки отмечались в системе с 1 января, а розничные продажи — с 1 июля.

— Производство легальных напитков возвращается — идет замещение нелегальной продукции легальной, — отметил Вадим Дробиз, добавив, что в данный момент наблюдается «статистическое выравнивание».

С ним согласен и председатель правления Союза производителей алкогольной продукции Дмитрий Добров.

— В оптово-розничное звено внедрили ЕГАИС, теперь из него просто вымылась вся «левая» продукция — ее никак нельзя продать, и сейчас мы видим результат, — сказал он.

Также эксперт сообщил, что при этом «розничные объемы продаж водки остаются прежними, то есть рост не свидетельствует о том, что люди стали больше ее потреблять».

В Росалкогольрегулировании (РАР) также уверены, что рост в 66% связан с внедрением ЕГАИС во всех звеньях алкогольного рынка.

— Эффективная работа системы позволила вытеснить нелегальную алкогольную продукцию и заместить ее легальной, — отметили в РАР.

Вице-президент холдинга «Русский стандарт» Игорь Косарев заявил, что рынок водки «становится более легальным и прозрачным».

— Внедрение ЕГАИС и конфискация оборудования нелегальных производств, перенос части акциза с производства на потребление и другие законодательные инициативы, реализованные государством в 2016 году, начинают приносить плоды, — отметил он.

По мнению экспертов Минпромторга, сегодня около 30% розничных точек, реализующих алкоголь, работает нелегально (без лицензии), от 50 до 70% от общего объема крепкого алкоголя находится в теневом секторе. Об этом говорится в «Предложениях по совершенствованию регулирования розничного оборота алкогольной продукции в целях его легализации» Минпромторга, которые были подготовлены осенью 2016 года.