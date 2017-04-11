Культура Елена Баталина Бенедикт Камбербэтч номинирован на премию BAFTA Звезда «Шерлока» претендует на награду «Лучший актер» за роль короля Ричарда III в сериале «Пустая корона» Фото: TASS/Zuma/Armando Gallo/Arga Images

Британский актер Бенедикт Камбербэтч номинирован на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts, BAFTA). Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Звезда сериала «Шерлок» претендует на победу в номинации «Лучший актер» за роль короля Ричарда III в сериале «Пустая корона» телеканала BBC Two. Сам сериал стартовал в 2011 году и представляет собой экранизации исторических пьес Уильяма Шекспира. Камбербэтч появляется во втором сезоне «Пустая корона: Война роз» (2016). Сам сериал претендует на награду в номинации «Лучший мини-сериал», сообщает сетевое издание m24.ru.

Всего награды будут вручаться в 25 номинациях, включая «Лучший драматический сериал», «Развлекательное шоу», «Документальный фильм», «Лучший мини-сериал». Лидером по числу номинацией в 2017 году стал сериал «Корона» о жизни королевы Елизаветы II. Он может получить пять наград: «Лучшая актриса» (Клер Фой), «Лучший актер второго плана» (Джаред Харрис и Джон Литгоу), «Лучшая актриса второго плана» (Ванесса Кирби) и «Лучший драматический сериал».

Торжественная церемония пройдет 14 мая в Royal Festival Hall в Лондоне.