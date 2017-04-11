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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 17:29 Чойгана Салчак

На поддержку многодетных семей Магаданской области направят 330 млн

При рождении третьего или последующих детей в регионе выплачиваются ежемесячные пособия до 18 тыс. рублей

Более 330 млн рублей направит правительство Магаданской области на поддержку многодетных семей в 2017 году.

По информации регионального минтруда в Магаданской области проживает более 1 тыс. многодетных семей. В них воспитываются более 3,4 тыс. детей.

При рождении третьего или последующих детей семьи получают ежемесячные выплаты до 18,8 тыс. рублей. Сумма регионального материнского капитала составляет более 126 тыс. рублей.

Семьи при рождении тройняшек получают единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей, сообщает ИА MagadanMedia. Кроме того, с 2017 года многодетным семьям, в которых воспитывается восемь и более детей, выдают сертификат на 600 тыс. рублей на приобретение автотранспорта.

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