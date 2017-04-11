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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 17:28 Ксения Аскерова

Новым главой Тольятти стал Сергей Анташев

Всего на пост главы города претендовали 19 человек

Новым главой Тольятти избран директор Самарского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс», бывший заместитель главы города Сергей Анташев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

Отмечается, что выборы мэра города прошли по новой схеме в рамках конкурса. В частности, кандидатов отбирала специально созданная комиссия, а нового руководителя утвердила дума Тольятти. В состав конкурсной комиссии, которую возглавил губернатор Самарской области Николай Меркушкин, вошли 20 человек — известные в регионе общественные и политические деятели. Половина членов комиссии была утверждена местными депутатами, еще половину утвердил глава региона, отмечает «ВолгаНьюс.рф».

Всего на пост главы Тольятти претендовали 19 человек. Большую часть списка участников конкурса представили рабочие и служащие местных предприятий, а также бизнесмены. 

Напомним, пятилетний срок полномочий экс-мэра Тольятти Сергея Андреева истек 12 марта 2017 года. На следующий день был объявлен конкурс по отбору кандидатов на должность главы муниципалитета. Прием документов завершился 3 апреля. 

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