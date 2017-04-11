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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Спорт 11 апреля 2017, 17:29 Елена Баталина

Главный тренер и спортивный директор «Палермо» отправлены в отставку

Президент клуба Пол Баккальини заявил, что причина их увольнения заключается в пораженческом настрое в последних матчах сезона

Новое руководство футбольного клуба «Палермо» приняло решение об отставке спортивного директора клуба Никола Салерно и главного тренера Диего Лопеса. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Новый президент «Палермо» Пол Баккальини заявил, что причина их увольнения заключается в пораженческом настрое в последних матчах сезона. Он также отметил, что клуб переживает непростые времена, однако делает все возможное, чтобы переломить ситуацию, сообщает «Спорт-Экспресс». Таким образом, игрокам были предложены дополнительные премии. Новым тренером назначен Диего Бортолуции, до этого работавший в академии, а ранее помогавший Франческо Гвидолину.

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