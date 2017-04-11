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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 17:39 Сергей Изотов, Екатерина Запара

Матвиенко приняла приглашение посетить Сирию

Стороны согласуют удобное время по дипломатическим каналам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить Сирию. Об этом она заявила на встрече с председателем Народного совета Сирии Хадией Аль-Аббас.

«Что касается ответного визита, я хочу поблагодарить свою коллегу, госпожу председателя за приглашение посетить Сирию. Многие мои коллеги уже по парламентской линии посещали Сирийскую Арабскую Республику. Я приняла приглашение с благодарностью, и мы договорились, что по дипломатическим каналам мы согласуем удобное для обеих сторон время», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий». 

Спикер Совета Федерации также сообщила, что Россия и Сирия могут подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве в ходе 137-й сессии Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре этого года в Санкт-Петербурге, или в ходе ответного визита в Сирию.  

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