Политика Сергей Изотов, Екатерина Запара Матвиенко приняла приглашение посетить Сирию Стороны согласуют удобное время по дипломатическим каналам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить Сирию. Об этом она заявила на встрече с председателем Народного совета Сирии Хадией Аль-Аббас.

«Что касается ответного визита, я хочу поблагодарить свою коллегу, госпожу председателя за приглашение посетить Сирию. Многие мои коллеги уже по парламентской линии посещали Сирийскую Арабскую Республику. Я приняла приглашение с благодарностью, и мы договорились, что по дипломатическим каналам мы согласуем удобное для обеих сторон время», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий».



Спикер Совета Федерации также сообщила, что Россия и Сирия могут подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве в ходе 137-й сессии Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре этого года в Санкт-Петербурге, или в ходе ответного визита в Сирию.