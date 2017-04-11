Матвиенко приняла приглашение посетить Сирию
Стороны согласуют удобное время по дипломатическим каналам
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко намерена посетить Сирию. Об этом она заявила на встрече с председателем Народного совета Сирии Хадией Аль-Аббас.
«Что касается ответного визита, я хочу поблагодарить свою коллегу, госпожу председателя за приглашение посетить Сирию. Многие мои коллеги уже по парламентской линии посещали Сирийскую Арабскую Республику. Я приняла приглашение с благодарностью, и мы договорились, что по дипломатическим каналам мы согласуем удобное для обеих сторон время», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос «Известий».
Спикер Совета Федерации также сообщила, что Россия и Сирия могут подписать меморандум о межпарламентском сотрудничестве в ходе 137-й сессии Межпарламентского союза, которая пройдет в октябре этого года в Санкт-Петербурге, или в ходе ответного визита в Сирию.