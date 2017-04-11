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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 17:49 Светлана Храмова

Путин: собираемость налогов можно повысить и без их увеличения

Об этом глава российского государства сообщил во время своего визита в налоговую службу

Президент России Владимир Путин считает, что повышение собираемости налогов можно обеспечить и без увеличения налоговой нагрузки.

Об этом он сказал во вторник, 11 апреля, на встрече с главой Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

«Мы и без повышения налоговой нагрузки можем добиваться позитивных трендов [собираемости налогов], их поддержания — имею в виду внедрение новой техники, администрирование, избежание серых схем», — сказал президент, обращаясь к главе ФНС России Михаилу Мишустину.

По словам главы ведомства, сборы налогов в консолидированный бюджет России в первом квартале 2017 года выросли на 30,8% и составили 4,2 трлн рублей. Основными драйверами роста стали налог на прибыль, НДС, НДФЛ и акцизы. Кроме того, на 4% выросла собираемость страховых взносов, также удалось добиться снижения числа фирм-однодневок в 2,5 раза.

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