Общество Елена Баталина Почти 3 млрд руб. выделят на образование в Подмосковье в 2017 году Больше 1 млрд рублей от выделенной суммы будут направлены на ремонт и техническое оснащение детских садов и школ

Около 3 млрд руб. получило министерство образования Московской области из бюджета региона в 2017 году. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и финансов Подмосковья.

Больше 1 млрд руб. от выделенной суммы будут направлены на ремонт и техническое оснащение детских садов, школ и учреждений дополнительного образования. Помимо этого, дополнительные денежные средства выделены на строительство 12 школ в целях ликвидации второй смены, сообщает телеканал «360».