Мир 11 апреля 2017, 17:58 Светлана Храмова
Белый дом: Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО
Страну пригласили в состав альянса в декабре 2015 года
Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в состав НАТО, ранее документ ратифицировал сенат США.
Об этом во вторник сообщается на сайте Белого дома, передает Reuters.
Подписание протокола официально завершило процедуру ратификации Соединенными Штатами членства Черногории в НАТО.
Приглашение на вступление в состав альянса страна получила 1 декабря 2015 года.
Российские власти считают, что расширение НАТО приведет к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале 2017 года.
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