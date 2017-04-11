Мир Светлана Храмова Белый дом: Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО Страну пригласили в состав альянса в декабре 2015 года Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в состав НАТО, ранее документ ратифицировал сенат США.

Об этом во вторник сообщается на сайте Белого дома, передает Reuters.

Подписание протокола официально завершило процедуру ратификации Соединенными Штатами членства Черногории в НАТО.



Приглашение на вступление в состав альянса страна получила 1 декабря 2015 года.

Российские власти считают, что расширение НАТО приведет к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале 2017 года.

