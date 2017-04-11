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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 17:58 Светлана Храмова

Белый дом: Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в НАТО

Страну пригласили в состав альянса в декабре 2015 года

Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о вступлении Черногории в состав НАТО, ранее документ ратифицировал сенат США.

Об этом во вторник сообщается на сайте Белого дома, передает Reuters.

Подписание протокола официально завершило процедуру ратификации Соединенными Штатами членства Черногории в НАТО. 

Приглашение на вступление в состав альянса страна получила 1 декабря 2015 года.

Российские власти считают, что расширение НАТО приведет к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание глава МИД России Сергей Лавров во время своего выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности в феврале 2017 года. 

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