Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Политика 11 апреля 2017, 18:11 Григорий Медведев

Косачев о визите Тиллерсона: цель поездки — показать, что диалог идет

По мнению сенатора, от встречи не стоит ждать конкретных договоренностей

Одна из ключевых целей поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию — «показать, что диалог идет, несмотря ни на что, и никакие возможности не закрыты».

Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«В нынешней всё более обостряющейся (не в последнюю очередь усилиями американцев) международной обстановке крайне важно посмотреть в глаза собеседнику. Тиллерсон отнюдь не худший из возможных собеседников, а потому шансы на понимание точно остаются», — написал Косачев в Facebook.

При этом сенатор считает, что от визита Тиллерсона не стоит ждать конкретных договоренностей.

«Было бы хорошо разблокировать ситуацию с взаимным оповещением в Сирии во избежание инцидентов, однако это предполагает отказ США от действий против сирийской армии. Готовы ли они? Посмотрим. Готовы ли вернуться в шестистороннее русло по КНДР или и там решат попробовать лихим наскоком? Тоже пока вопрос», — отметил он.

Косачев подчеркнул, что фон, на котором проходит визит госсекретаря США в Москву, испортили сами американцы.

«Участники переговоров, вместо того чтобы решать, как России и США взаимодействовать по самым острым мировым досье — ближневосточному, северокорейскому, украинскому, будут вынуждены разгребать новые завалы, которые американская администрация нагородила буквально за считанные дни», — написал он.

По мнению сенатора, «тем самым объективная повестка фактически подменяется «рукотворной».

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх