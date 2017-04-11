Политика Григорий Медведев Косачев о визите Тиллерсона: цель поездки — показать, что диалог идет По мнению сенатора, от встречи не стоит ждать конкретных договоренностей

Одна из ключевых целей поездки госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Россию — «показать, что диалог идет, несмотря ни на что, и никакие возможности не закрыты».

Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«В нынешней всё более обостряющейся (не в последнюю очередь усилиями американцев) международной обстановке крайне важно посмотреть в глаза собеседнику. Тиллерсон отнюдь не худший из возможных собеседников, а потому шансы на понимание точно остаются», — написал Косачев в Facebook.

При этом сенатор считает, что от визита Тиллерсона не стоит ждать конкретных договоренностей.

«Было бы хорошо разблокировать ситуацию с взаимным оповещением в Сирии во избежание инцидентов, однако это предполагает отказ США от действий против сирийской армии. Готовы ли они? Посмотрим. Готовы ли вернуться в шестистороннее русло по КНДР или и там решат попробовать лихим наскоком? Тоже пока вопрос», — отметил он.

Косачев подчеркнул, что фон, на котором проходит визит госсекретаря США в Москву, испортили сами американцы.

«Участники переговоров, вместо того чтобы решать, как России и США взаимодействовать по самым острым мировым досье — ближневосточному, северокорейскому, украинскому, будут вынуждены разгребать новые завалы, которые американская администрация нагородила буквально за считанные дни», — написал он.

По мнению сенатора, «тем самым объективная повестка фактически подменяется «рукотворной».

