Общество Елена Баталина Новые автобусы для маломобильных граждан появятся в Подмосковье На каждом маршруте появится 1–2 таких транспортных средства

Более 100 новых автобусов для перевозки маломобильных граждан появятся на дорогах Московской области. На каждом маршруте появится 1–2 таких транспортных средства. Ключи от них уже переданы частной компании-перевозчику «Ранд-Транс».

Новые автобусы созданы на базе микроавтобусов Mercedes Sprinter. У них автоматические двери, а маломобильный пассажир сможет попасть в салон по специальным переносным пандусам, сообщает телеканал «360». Кроме того, в салоне предусмотрены специальные ремни безопасности и табло, на котором обозначаются остановки. Для слабослышащих граждан будет звучать звуковое оповещение.

Данные автобусы, по словам заместителя министра транспорта Московской области Андрея Серегнева, предназначены не только для маломобильных граждан, но и для пассажиров с детскими колясками. В новых автобусах оборудованы специальные места, где коляску можно поставить без помех другим пассажирам и закрепить ремнями безопасности.