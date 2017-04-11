Письмо автору
Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Общество 11 апреля 2017, 19:03 Григорий Медведев

Президиум РАН назначил выборы президента академии на 26 сентября

Кандидатура будет согласована с властями страны

Выборы президента Российской академии наук решением президиума назначены на 26 сентября.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы академии Валерий Козлов, передает ТАСС.

Козлов отметил, что РАН должна найти кандидатов на пост президента и всего руководства, которые устраивали бы академию, и согласовать их с властями страны.

«Эту кандидатуру или эти кандидатуры, естественно, мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти, с администрацией президента, правительством, которое в соответствии с законом утверждает избранного президента», — сказал Козлов.

При этом он отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы.

«Я твердо решил, что не буду участвовать в этих выборах», — заявил он в интервью «Российской газете».

По мнению Козлова, в РАН «должны прийти новые люди. Люди нового поколения».

«Они по-новому смотрят на многие вещи. Для них многое из того, что сейчас происходит, является более естественным, чем людям в возрасте», — сказал он.

Напомним, общее собрание РАН 20 марта проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры.

Читайте также:

Все три претендента на пост главы РАН сняли свои кандидатуры​​​​​​​

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Политические факторы первичны для рубля. Если политическая напряженность будет усиливаться, то прогнозам Минэкономразвития суждено будет сбыться
Анна Кокорева
аналитик
Театры должны сами выбирать ту форму взаимоотношений с артистами, которая для них приемлема
Олег Басилашвили
актер
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх