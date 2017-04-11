Общество Григорий Медведев Президиум РАН назначил выборы президента академии на 26 сентября Кандидатура будет согласована с властями страны

Выборы президента Российской академии наук решением президиума назначены на 26 сентября.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы академии Валерий Козлов, передает ТАСС.



Козлов отметил, что РАН должна найти кандидатов на пост президента и всего руководства, которые устраивали бы академию, и согласовать их с властями страны.

«Эту кандидатуру или эти кандидатуры, естественно, мы должны в каком-то виде согласовать с органами власти, с администрацией президента, правительством, которое в соответствии с законом утверждает избранного президента», — сказал Козлов.

При этом он отметил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборы.

«Я твердо решил, что не буду участвовать в этих выборах», — заявил он в интервью «Российской газете».

По мнению Козлова, в РАН «должны прийти новые люди. Люди нового поколения».

«Они по-новому смотрят на многие вещи. Для них многое из того, что сейчас происходит, является более естественным, чем людям в возрасте», — сказал он.

Напомним, общее собрание РАН 20 марта проголосовало за перенос выборов президента академии на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры.