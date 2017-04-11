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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 19:50 Светлана Храмова

США уверены в непричастности террористов ИГ к химатаке в Сирии

У боевиков не было смертоносного газа зарина, заявили в Белом доме

Власти США уверены в том, что террористы группировки ИГ (запрещена в России) не имеют отношения к химической атаке в сирийском Идлибе.

«Мы считаем, что террористы или негосударственные игроки не несут ответственности за конкретную атаку (в Идлибе)», — цитирует «РИА Новости» представителя администрации США, выступившего в рамках конференц-колла для журналистов во вторник.

Таким образом в американской администрации прокомментировали слова президента России Владимира Путина о подготовке провокаций, подобных ситуации в Идлибе, в других регионах Сирии.

Кроме того, представители администрации заявили, что сирийские власти неоднократно использовали химоружие после сообщения о его ликвидации в 2013 году. Сейчас американское разведывательное сообщество продолжает устанавливать возможное наличие химического оружия у правительства Сирии, а также занимается поиском мест, где этот арсенал может находиться.

Сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. 

Ранее минздрав Турции заявил, что первые результаты аутопсии показали наличие газа зарина в телах погибших. Доказательством этому утверждению служат также свидетельства местных медиков о том, что у пострадавших были характерные для отравления зарином признаки — пена изо рта, затрудненное дыхание, вялость.

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