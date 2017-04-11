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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 20:06 Григорий Медведев

Разведка США выясняет, знала ли Россия заранее о химатаке в Идлибе

В Вашингтоне не считают, что склад с химическим оружием принадлежал террористам

Американская разведка продолжает изучать, была ли Россия заранее осведомлена о химатаке в Идлибе.

Об этом заявила представитель администрации США в рамках конференц-колла для журналистов.

«Нет пока согласия о возможном знании России. Мы по-прежнему расследуем это», — сказала представитель администрации.

Другой высокопоставленный чиновник США добавил, что «тесное сотрудничество двух вооруженных сил [РФ и Сирии] на протяжении долгого времени вызывает серьезные вопросы на этот счет».

Отвечая на более ранние заявления России, что инцидент стал результатом взрыва склада с химоружием, принадлежащего террористам, представитель администрации США заявила: «Мы думаем, что эта информация не соответствует действительности».

По ее словам, это «точно был газ», «характер распространения говорит о том, что это была атака (а не несчастный случай)», «характер симптомов говорит о том, что это был зарин, а не хлор».

Напомним, США и их союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе.

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