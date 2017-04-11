Общество Григорий Медведев Роспотребнадзор опроверг сообщения о сокращении ассортимента продуктов В ведомстве не получали обращений о снижении доступного числа товаров на полках

Роспотребнадзор опровергает сообщения СМИ о сокращении ассортимента продуктов питания в розничных магазинах.

В ведомстве не получали обращений о снижении доступного числа товаров на полках.«Товарная линейка достаточная. Ситуация на контроле Роспотребнадзора», — заявили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» написала, что за последний месяц зарегистрировано 116 обращений из 34 регионов, в которых граждане сообщают о фактах заметного снижения ассортимента продуктов питания в розничных магазинах.