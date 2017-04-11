Спорт Екатерина Запара СМИ: российский вратарь Митрюшкин заинтересовал французскую Лигу 1 Примерная трансферная стоимость перехода составит €2,5–3 млн

Российский вратарь футбольного клуба «Сьон» Антон Митрюшкин заинтересовал три клуба французской Лиги 1. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По информации журналистов, скауты ряда клубов наблюдали за игрой Митрюшкина в полуфинале Кубка Швейцарии. В этом матче он отразил два 11-метровых в серии пенальти, благодаря чему «Сьон» вышел в финал турнира.

В материале также уточняется, что примерная трансферная стоимость перехода составит €2,5–3 млн.

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