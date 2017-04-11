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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
11 апреля 2017, 20:58 Наталья Преблагина

В Брянске общественный деятель выступил против «Бессмертного полка»

По словам Николая Виткевича, наши современники не имеют права нести портреты героев

Представители движения «Отечество» ответили на скандальное заявление брянского общественника Николая Виткевича по поводу предстоящего шествия «Бессмертного полка». Об этом сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Ранее Виткевич сказал, что нынешнее поколение пытается «примазаться» к подвигу. По его мнению, сегодняшние поколения ничего достойного не сделали, потому не имеют права нести портреты защитников Родины.

Как заявил председатель совета брянского отделения «Отечества» Александр Соболев, каждый год находится кто-то, «пытающийся оскорбить миллионы человек».

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.

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