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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 21:16 Екатерина Запара

Взрывное устройство сработало возле автобуса ФК «Боррусия Дортмунд»

Один человек получил ранения

Взрывное устройство небольшой мощности сработало около автобуса футбольного клуба «Боррусия» в Дортмунде. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошел когда автобус ехал на стадион «Сигнал Идуна Парк», где в 21.45 должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако».

По информации журналистов, один человек получил ранения — пострадал футболист Марк Бартра. В настоящий момент он находится в больнице. Повреждения получил автобус — от детонации вылетели передние окна транспортного средства. 

Издание отмечает, что игра может быть отменена. 

В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Дальнейшая информация уточняется.

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