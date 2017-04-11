Взрывное устройство сработало возле автобуса ФК «Боррусия Дортмунд»
Один человек получил ранения
Взрывное устройство небольшой мощности сработало около автобуса футбольного клуба «Боррусия» в Дортмунде. Об этом сообщает издание Bild.
Инцидент произошел когда автобус ехал на стадион «Сигнал Идуна Парк», где в 21.45 должен начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Боруссией» и «Монако».
По информации журналистов, один человек получил ранения — пострадал футболист Марк Бартра. В настоящий момент он находится в больнице. Повреждения получил автобус — от детонации вылетели передние окна транспортного средства.
Издание отмечает, что игра может быть отменена.
Auf dem Weg ins Stadion! Explosion am @BVB-Bus.https://t.co/2ZWR2ZJT38 pic.twitter.com/95JnzAOdz9— BILD Sport (@BILD_Sport) 11 апреля 2017 г.
В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства случившегося. Дальнейшая информация уточняется.