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Вторник, 11 апреля 2017
Вторник, 11 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 21:17 Григорий Медведев

Учения по борьбе с «зелеными человечками» завершились в Литве провалом

Ни один житель города не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с людьми в форме без опознавательных знаков

Учения по борьбе с диверсантами в Литве, в которых приняли участие около 700 полицейских, завершились провалом.

Как сообщает «РИА Новости», ни один житель города не позвонил в центр экстренной помощи, столкнувшись на улице с неизвестными людьми в форме без опознавательных знаков.

По указу главы МВД страны Эймутиса Мисюнаса маневры сопроводили легендой, согласно которой спецслужбы недружественных к Литве государств нелегально пересекли границу и пытаются занять пограничный пост и полицейский комиссариат города Шальчининкай.

«Было имитировано вторжение «зеленых человечков» на территорию Литвы, высадка из поезда», — рассказал министр.

По его словам, «инспекторы оказались не подготовлены, ситуацию оценили неверно».

Мисюнас отметил, что около 30 мнимых диверсантов заняли комиссариат, несколько полицейских диверсантам во время захвата удалось «убить».

Глава МВД Литвы пообещал, что подобные учения станут постоянными. Их результаты будут объявлять после обсуждения рапортов глав служб.

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