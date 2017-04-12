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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Армия 11 апреля 2017, 21:31 Григорий Медведев

Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны Ирана

Главы оборонных ведомств двух стран провели телефонные переговоры

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону ситуацию в Сирии со своим иранским коллегой Хоссейном Дехканом.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Министры обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по аэродрому Шайрат», — говорится в сообщении.

Напомним, США и их союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе.

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