Армия Григорий Медведев Шойгу обсудил ситуацию в Сирии с министром обороны Ирана Главы оборонных ведомств двух стран провели телефонные переговоры

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону ситуацию в Сирии со своим иранским коллегой Хоссейном Дехканом.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Министры обсудили ситуацию в регионе, сложившуюся после нанесения США ракетного удара по аэродрому Шайрат», — говорится в сообщении.

Напомним, США и их союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе.