Мир Григорий Медведев Порошенко подписал разрешающий заочное осуждение Януковича закон Украинский парламент дважды отправлял документ на доработку Фото: TASS/Zuma

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет заочно осудить экс-президента страны Виктора Януковича, а также его соратников.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на официальный сайт Верховной рады.

Украинский парламент дважды отправлял закон о заочном осуждении на доработку. В первом чтении инициатива была принята 23 февраля, а во втором — 16 марта. Законопроект был возвращен с подписью президента Порошенко.

По мнению генпрокурора Украины Юрия Луценко, действующий закон о заочном осуждении давал возможность адвокатам Януковича затягивать рассмотрение дела.

Защита экс-президента Украины считает, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 (защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

