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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 21:49 Григорий Медведев

Порошенко подписал разрешающий заочное осуждение Януковича закон

Украинский парламент дважды отправлял документ на доработку

Фото: TASS/Zuma

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который позволяет заочно осудить экс-президента страны Виктора Януковича, а также его соратников.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на официальный сайт Верховной рады.

Украинский парламент дважды отправлял закон о заочном осуждении на доработку. В первом чтении инициатива была принята 23 февраля, а во втором — 16 марта. Законопроект был возвращен с подписью президента Порошенко.

По мнению генпрокурора Украины Юрия Луценко, действующий закон о заочном осуждении давал возможность адвокатам Януковича затягивать рассмотрение дела.

Защита экс-президента Украины считает, что этот закон свидетельствует об избирательности правосудия на Украине и нарушении статей 6 (защищает право на судебное разбирательство) и 14 (запрещает дискриминацию) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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