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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 22:17 Григорий Медведев

Мнение Иванки Трамп об ударе по Сирии не отличалось от других

В Белом доме прокомментировали сообщения о влиянии дочери президента США на решение атаковать сирийскую авиабазу

Фото: TASS/DPA

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал сообщения СМИ о влиянии Иванки Трамп на принятие решения нанести удар по Сирии, заявив, что «ее мнение не отличалось от других».

По его словам, когда президент США Дональд Трамп лично увидел кадры из Сирии после химатаки, то «он был потрясен».

«Я не считаю, что мнение Иванки чем-то отличается от мнения других, когда речь шла о том ответе, который мы дали», — цитирует Спайсера «РИА Новости».

По словам представителя Белого дома, «это было широкое признание, что те кадры и действия, которые были предприняты, были ужасающими и требуют реакции».

Ранее газета Sunday Times сообщила, что реакция дочери президента США Иванки Трамп на сообщения о химической атаке в сирийском Идлибе повлияла на решение отца нанести ракетный удар в Сирии. После удара по сирийской авиабазе Иванка Трамп написала, что гордится решением отца.

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