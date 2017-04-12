Письмо автору
Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 11 апреля 2017, 22:53 Григорий Медведев

Мэттис: США позаботились о безопасности военных РФ при ударе по Сирии

Американский министр обороны не уточнил, какие именно меры были приняты

США приняли меры для того, чтобы российские военные не пострадали при ударе по правительственной авиабазе в Сирии.

Об этом заявил глава минобороны США Джеймс Мэттис на брифинге в Пентагоне.

По его словам, США «знали о военном присутствии РФ на этом аэродроме».

«Мы приняли меры для обеспечения того, чтобы никто из русских не был ранен», — цитирует Мэттиса «РИА Новости».

Вашингтон обвинил сирийские правительственные войска в применении химоружия в провинции Идлиб 4 апреля. США нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Антикоррупционное  правоприменение набирает обороты. И сегодня уже очевидно — это всерьез и надолго
Анатолий Выборный
депутат
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх