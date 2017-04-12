Мир Григорий Медведев Мэттис: США позаботились о безопасности военных РФ при ударе по Сирии Американский министр обороны не уточнил, какие именно меры были приняты

США приняли меры для того, чтобы российские военные не пострадали при ударе по правительственной авиабазе в Сирии.

Об этом заявил глава минобороны США Джеймс Мэттис на брифинге в Пентагоне.

По его словам, США «знали о военном присутствии РФ на этом аэродроме».

«Мы приняли меры для обеспечения того, чтобы никто из русских не был ранен», — цитирует Мэттиса «РИА Новости».



Вашингтон обвинил сирийские правительственные войска в применении химоружия в провинции Идлиб 4 апреля. США нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.