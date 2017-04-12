Общество Егор Кучер Минздрав лишит полисов ОМС безработных и самозанятых Этим категориям граждан будет полагаться только скорая помощь

Министерство здравоохранения в докладе «Об итогах работы Министерства здравоохранения РФ в 2016 году и задачах на 2017 год» сообщает о планах вместе с Фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС) лишить безработных и самозанятых граждан бесплатных полисов ОМС.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», этим категориям граждан будет полагаться только скорая медицинская помощь. Мнения экспертов по этому вопросу разделились. Чиновники полагают, что инициатива Минздрава действительно поможет сэкономить бюджетные средства, а вот эксперты в области медицины считают, что это приведет к росту нагрузки на скорую помощь.

Минздрав подтвердил разработку соответствующих поправок. Там уточнили, что это инициатива ФОМСа.

— Сейчас готовится законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования». Подготовка документа ведется с учетом предложений ФОМСа, Счетной палаты, Совета Федерации и Государственной думы, — сказали в Минздраве.

Как отмечают в Минздраве, инициатива позволит снизить давление на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на страхование неработающих.

При этом в сфере здравоохранения полагают, что новая мера, напротив, увеличит расходы бюджетов, так как человек, которому легко и просто можно было помочь амбулаторно, в итоге будет проходить через «скорую» дорогостоящие процедуры в больницах.

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