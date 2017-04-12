Политика Анастасия Мамина Медведев поручил Минздраву повысить продолжительность жизни до 76 лет Премьер также поставил задачу снизить показатели младенческой смертности и смертности работающих граждан Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев поручил Минздраву РФ к 2020 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет.

Уже до конца июня 2017 года чиновникам необходимо подготовить соответствующие проекты и выявить приоритетные направления, способствующие реализации этих планов, передает «Федеральное агентство новостей».

Медведев, в частности, приказал обратить внимание на работу поликлиник: расширять штат медиков, снизить время ожидания доктора и увеличить время приема пациента.