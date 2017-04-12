Мир 12 апреля 2017, 08:29 Анастасия Мамина
Три мощных землетрясения произошло на Филиппинах
О пострадавших пока не сообщается
На Филиппинах зафиксированы три подземных толчка.
Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Минданао в 00:21 мск 12 апреля. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».
Еще два сейсмособытия магнитудой 5,6 и 5,7 зафиксировали в акватории моря Сулавеси в 20:41 и 17:42 мск 11 апреля.
Эти подземные толчки оцениваются как «очень сильные».