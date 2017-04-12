Мир Анастасия Мамина Три мощных землетрясения произошло на Филиппинах О пострадавших пока не сообщается

На Филиппинах зафиксированы три подземных толчка.

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на острове Минданао в 00:21 мск 12 апреля. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное».

Еще два сейсмособытия магнитудой 5,6 и 5,7 зафиксировали в акватории моря Сулавеси в 20:41 и 17:42 мск 11 апреля.

Эти подземные толчки оцениваются как «очень сильные».