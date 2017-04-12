Письмо автору
Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 08:47 Анастасия Мамина

Канада ввела дополнительные меры безопасности на авиарейсах

Пока ограничения не касаются проноса на борт ноутбуков

Министр транспорта Канады Марк Гарно сообщил о введении новых мер безопасности на авиарейсах, прибывающих из ряда стран.

Он отметил, что не может сказать, какие именно меры были приняты из соображений безопасности.

«Мы продолжаем оценивать необходимость обеспечения безопасности всех пассажиров, прибывающих в Канаду из разных уголков земли» — сказал Гарно, передает «РИА Новости».

Министр также добавил, что пока нет ограничений, которые касались бы проноса ноутбуков на борт самолетов, следующих в Канаду.

Мультимедиа

Встреча президентов России и Италии
Встреча президентов России и Италии
11
Православные празднуют Вербное воскресенье
Православные празднуют Вербное воскресенье
24

Мнения

Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
Пути выхода из кризиса есть, но нет готовых сценариев. И это внушает опасения за отрасль, которой мы привыкли гордиться
Иван Чеберко
журналист
Христиане в Сирии подвергаются ежесекундной опасности. Это пример того, какого джинна США выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством
Владимир Мамонтов
журналист
Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам
Константин Внуков
посол России во Вьетнаме
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей
Понятие «свобода» в иудаизме отличается от светского: его суть — в преобладании духовного начала над материальным
Александр Борода
раввин
Мы должны прекратить делить мир так, как удобно традиционной социологии
Глеб Кузнецов
политолог
Готовы ли российские хоккеисты к революции на деле, а не на словах — узнаем ближе к Играм в Пхенчхане
Сергей Лисин
член сборной России по конькобежному спорту

Выбор редакции

Наверх