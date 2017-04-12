Мир Анастасия Мамина Канада ввела дополнительные меры безопасности на авиарейсах Пока ограничения не касаются проноса на борт ноутбуков

Министр транспорта Канады Марк Гарно сообщил о введении новых мер безопасности на авиарейсах, прибывающих из ряда стран.

Он отметил, что не может сказать, какие именно меры были приняты из соображений безопасности.

«Мы продолжаем оценивать необходимость обеспечения безопасности всех пассажиров, прибывающих в Канаду из разных уголков земли» — сказал Гарно, передает «РИА Новости».

Министр также добавил, что пока нет ограничений, которые касались бы проноса ноутбуков на борт самолетов, следующих в Канаду.