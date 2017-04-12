Мир 12 апреля 2017, 09:03 Анастасия Мамина
СМИ: КНДР угрожает США немедленным нападением в случае агрессии
Северная Корея готова применить ядерное оружие
Государственные СМИ КНДР сообщили, что власти страны готовы нанести по США ядерный удар в ответ на агрессию со стороны Вашингтона.
Ранее стало известно, что в регионе серьезно возросла напряженность после объявления властей КНДР о намерении провести очередные ядерные испытания, передает «Федеральное агентство новостей».
Советники президента США Дональда Трампа предложили лидеру два варианта в ответ на ядерную программу Северной Кореи: размещение ядерных боеголовок США в Южной Корее или ликвидация лидера КНДР Ким Чен Ына.