Мир Анастасия Мамина Пресс-секретарь Трампа извинился за сравнение Асада с Гитлером Спайсер признал, что говорить подобные вещи было ошибкой

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер принес извинения после того, как в ходе брифинга сравнил президента Башара Асада с Адольфом Гитлером, который, по мнению Спайсера, «не опускался до использования химического оружия».



На этих словах журналисты перебили Спайсера и аккуратно напомнили ему о холокосте и миллионах людей, задохнувшихся в газовых камерах концентрационных лагерей.

«Это было ошибкой. Я не должен был говорить этого», — сказал Спайсер в интервью CNN.

«Моей задачей было и остается уделять пристальное внимание Асаду, и я буду следить за тем, чтобы не выходить за рамки», — добавил он.