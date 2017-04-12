Мир 12 апреля 2017, 09:19 Анастасия Мамина
Пресс-секретарь Трампа извинился за сравнение Асада с Гитлером
Спайсер признал, что говорить подобные вещи было ошибкой
Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер принес извинения после того, как в ходе брифинга сравнил президента Башара Асада с Адольфом Гитлером, который, по мнению Спайсера, «не опускался до использования химического оружия».
На этих словах журналисты перебили Спайсера и аккуратно напомнили ему о холокосте и миллионах людей, задохнувшихся в газовых камерах концентрационных лагерей.
«Это было ошибкой. Я не должен был говорить этого», — сказал Спайсер в интервью CNN.
«Моей задачей было и остается уделять пристальное внимание Асаду, и я буду следить за тем, чтобы не выходить за рамки», — добавил он.