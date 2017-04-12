Письмо автору
Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 10:29 Елена Баталина

Карантин по бешенству объявили на юго-востоке Москвы

До 9 июня запрещено продавать домашних животных, вывозить их из карантинного района и проводить выставки кошек и собак

Первый карантин по бешенству в 2017 году объявили в одном из районов на юго-востоке столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение связано с выявлением случая бешенства домашнего животного в районе Некрасовка 8 апреля. На территории района запрещено проведение выставок кошек и собак, продавать домашних животных и вывозить их за пределы района, сообщает телеканал «360». Продлится карантин до 9 июня.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.

Мультимедиа

Как выглядит Земля из космоса
Как выглядит Земля из космоса
15
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
Как разрабатывают и изготовляют космические аппараты
11
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
Церемония прощания с Евгением Евтушенко
22

Мнения

Обидно, что люди забывают настоящих героев. Мы все, жители планеты Земля, должны их знать и помнить
Евгений Миронов
актер
Пути выхода из кризиса есть, но нет готовых сценариев. И это внушает опасения за отрасль, которой мы привыкли гордиться
Иван Чеберко
журналист
Христиане в Сирии подвергаются ежесекундной опасности. Это пример того, какого джинна США выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством
Владимир Мамонтов
журналист
Политический консультант - не мелкий жулик, бегающий на заднем плане. Это человек, помогающий минимизировать количество конфликтов в обществе
Евгений Минченко
политконсультант
Сегодня многие страны хотели бы иметь Вьетнам своим приоритетным партнером, и за это надо серьезно бороться, в том числе и нам
Константин Внуков
посол России во Вьетнаме
История внешней политики США богата обвинениями, очень нужными Вашингтону для начала военных действий, но позже оказавшимися подлогом и обманом
Алексей Пушков
сенатор
Пхеньян будет вынужден дать крайне сильный ответ на любую атаку, что может привести к разрастанию конфликта и катастрофе
Василий Кашин
эксперт
Интернет - своеобразная форма современного средневекового карнавала. Но если тогда карнавал длился пару недель, то сегодня он стал постоянным
Владимир Миронов
философ
Огромные продовольственные потери выглядят дико на фоне того, что в стране много недоедающих
Петр Шелищ
глава Союза потребителей

Выбор редакции

Наверх