Общество Елена Баталина Карантин по бешенству объявили на юго-востоке Москвы До 9 июня запрещено продавать домашних животных, вывозить их из карантинного района и проводить выставки кошек и собак

Первый карантин по бешенству в 2017 году объявили в одном из районов на юго-востоке столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Решение связано с выявлением случая бешенства домашнего животного в районе Некрасовка 8 апреля. На территории района запрещено проведение выставок кошек и собак, продавать домашних животных и вывозить их за пределы района, сообщает телеканал «360». Продлится карантин до 9 июня.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.