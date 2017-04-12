Общество 12 апреля 2017, 10:29 Елена Баталина
Карантин по бешенству объявили на юго-востоке Москвы
До 9 июня запрещено продавать домашних животных, вывозить их из карантинного района и проводить выставки кошек и собак
Первый карантин по бешенству в 2017 году объявили в одном из районов на юго-востоке столицы. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Решение связано с выявлением случая бешенства домашнего животного в районе Некрасовка 8 апреля. На территории района запрещено проведение выставок кошек и собак, продавать домашних животных и вывозить их за пределы района, сообщает телеканал «360». Продлится карантин до 9 июня.
Как сообщает агентство городских новостей «Москва», контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Леонида Печатникова.