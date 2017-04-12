Общество Анастасия Мамина Суд продлил Улюкаеву арест до 15 июля и разрешил посещать больницу Бывший глава Минэка обвиняется во взяточничестве

Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему главе Минэка РФ Алексею Улюкаеву до 15 июля.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: продлить в отношении Улюкаева меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля, с сохранением всех ранее наложенных ограничений», — огласила решение судья, передает «Интерфакс».

Также следствие разрешило экс-министру посещать лечебно-реабилитационный центр, частично удовлетворив ходатайство защиты.

Срок следствия по делу Улюкаева, обвиняемого в коррупции, продлен до 15 августа.