Общество 12 апреля 2017, 10:50 Анастасия Мамина
Суд продлил Улюкаеву арест до 15 июля и разрешил посещать больницу
Бывший глава Минэка обвиняется во взяточничестве
Басманный суд Москвы продлил домашний арест бывшему главе Минэка РФ Алексею Улюкаеву до 15 июля.
«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Суд постановил: продлить в отношении Улюкаева меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 15 июля, с сохранением всех ранее наложенных ограничений», — огласила решение судья, передает «Интерфакс».
Также следствие разрешило экс-министру посещать лечебно-реабилитационный центр, частично удовлетворив ходатайство защиты.
Срок следствия по делу Улюкаева, обвиняемого в коррупции, продлен до 15 августа.