Наталья Преблагина Строительство завода электрокаров в Приморье начнется через год Россия и Япония реализуют совместный проект «Прометей»

Весной 2018 года в Приморском крае начнется строительство российско-японского предприятия по производству экологичных автомобилей. Об этом стало известно на XXII Саммите губернаторов регионов стран Северо-Восточной Азии в японской префектуре Тоттори, в котором принял участие глава края Владимир Миклушевский, сообщает ИА PrimaMedia.

Для совместного проекта «Прометей» выделен земельный участок площадью 3 га, идет проработка бизнес-плана и проектирование. На первом этапе объем производства составит до 5 тыс. автомобилей в год. Трансформация японских малолитражных автомобилей в электрокары не требует больших затрат, поскольку технология уже обкатана.

На этой же площадке разместится и первый на Дальнем Востоке завод по утилизации автомобилей, выработавших свой ресурс. Отметим, в Приморском крае зарегистрирован 1,1 млн автомобилей, более 90% из которых были произведены в Японии и импортированы, как подержанные.

