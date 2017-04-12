Общество Юлия Горностаева Москва отправила запрос в Киев о содействии в допросе Максаковой Россия потребовала у Украины официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о смерти Дениса Вороненкова

Следственный комитет России направил запрос в Киев о возможности допроса Марии Максаковой, вдовы бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщил в среду источник в правоохранительных органах.



Москва также потребовала у Киева официальное заключение судебно-медицинской экспертизы о смерти Вороненкова и ее причинах.



«Следственный комитет РФ направил запрос украинским правоохранительным органам об оказании правовой помощи по делу Вороненкова, в котором, в частности, следователи выказывают желание допросить Марию Максакову», — цитирует «РИА Новости» представителя правоохранительных органов.

При этом Андрей Гривцов — адвокат Вороненкова и Максаковой — сообщил, что знает о планах следователя направить на Украину запрос, однако информацию о его содержании он не получал.

По словам Гривцова, пока Максакова не приняла решения о своих дальнейших действиях по делу Вороненкова. Родственники погибшего, в соответствии с законом, могут просить следствие прекратить уголовное дело в связи со смертью фигуранта либо продолжать его расследовать и передавать для рассмотрения в суд.

Позиции по этому вопросу пока нет, отметил защитник.

Формально Вороненков всё еще считается живым и расследование его убийства начать невозможно, так как Украина до сих пор не предоставила России официальное заключение о смерти политика. Вороненков до сих пор числится в России в розыске, а суд продлевает для него заочный арест.



Следствие ведет несколько уголовных дел, в которых фигурирует Денис Вороненков: «Мошенничество в особо крупных размерах» и «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц», передает Life.ru.



Еще одно дело по статье «Умышленное убийство» было возбуждено по факту расстрела экс-депутата Госдумы в центре Киева. Пока следователи не могут в полной мере приступить к расследованию этого преступления, пишут «Дни.Ру».

Напомним, экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Киллер выстрелил в него несколько раз. От полученных ран Вороненков скончался на месте. Убийца был тяжело ранен охранником политика и скончался в больнице.

