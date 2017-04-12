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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 11:04 Елена Баталина

Полиция изучает видео с гонщицей на МКАД на скорости 320 км/ч

Водитель превысила допустимый скоростной режим почти на 200 км/ч

Сотрудники правоохранительных органов столицы изучают видеозапись с гонкой девушки, которая разогналась на своем авто до скорости 320 км/ч на ночной трассе МКАД. Видео могло быть снято несколько месяцев назад.

На кадрах видно, как спидометр сначала показывает 303 км/ч, и через пару секунд – уже 320 км/ч, сообщает РЕН ТВ. Видеозапись появилась в социальной сети Instagram на странице пользователя Majorka63. Водитель превысила допустимый скоростной режим почти на 200 км/ч. Как сообщает «Дни.Ру», примерно с такой же скоростью едет электропоезд «Сапсан».

Ранее столичная гонщица Мара Багдасарян лишилась возможности эпатировать публику, поскольку суд лишил ее водительских прав.

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