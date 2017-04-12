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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Культура 12 апреля 2017, 11:21 Анастасия Мамина

Все билеты на финал «Евровидения-2017» уже проданы

Конкурс состоится в Киеве

Все билеты на три финальных концерта международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в украинской столице уже проданы.

Об этом свидетельствуют данные официального сервиса продаж билетов Сoncert.ua.

12 мая конкурсанты выступят перед жюри, 13 мая состоится финальная репетиция и этим же вечером — прямой эфир финала «Евровидения-2017». И на эти шоу уже нет билетов, в продаже остались только билеты на прямые эфиры полуфиналов и их репетиции, но только на места в фан-зоне.

Билеты на финал конкурса поступили в продажу два дня назад, 10 апреля, всего было выпущено 70 тыс. билетов.

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