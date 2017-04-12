Анна Шухнина В мэрии Липецка «пинки» градоначальника назвали «волшебными» В администрации подвели итоги отопительного сезона

В администрации Липецка подвели итоги отопительного сезона. Как решили в городском департаменте ЖКХ, горожане пережили безаварийную зиму.



В прошлом году отопительный сезон начался рано. В частности, батареи заработали в соцучреждениях уже 21 сентября. В диспетчерскую службу за весь сезон поступило 22,5 тыс. жалоб, в то время как в прошлом сезоне их было около 30 тыс. И это при том, что эта зима была суровее предыдущих, а осадков выпало в 2,5 раза больше, отмечает GOROD48.



Впрочем, были и аварии. На изношенных сетях отопления было 390 порывов. 4 крупные аварии были зафиксированы на водопроводе, из-за чего воды не было около 40 часов.



Громкое заявление сделал глава липецкого филиала ПАО «Квадра» Алексей Курило. Усилия мэра Липецка по подаче тепла на одну из улиц он назвал «волшебными пинками». В частности, при содействии городского департамента ЖКХ компании под руководством Курило и одной из местных УК удалось восстановить гидравлический режим системы отопления нескольких многоквартирных домов.

