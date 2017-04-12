Гаджеты & Телеком Елена Баталина Тамагочи вернулись на прилавки Японии Приобрести устройство можно за ¥2 тыс., или $14 Фото: ТАСС

Любимая игрушка детей 1990-х тамагочи — электронные домашние питомцы миниатюрных размеров — вновь появилась на прилавках Японии. Об этом сообщил сайт The Telegraph.

Выпустить оригинальную версию Тамагочи образца 1996 года решила компания Bandai. В ней, как и в той версии, доступны шесть персонажей. Приобрести игрушку можно за ¥2 тыс.иен, или за $14. Она уже вызвала ностальгию у интернет-пользователей.

«Школы, в которых учились мои дети, запрещали играть в тамагочи. Мне приходилось брать эти чертовы штуки с собой на работу каждый день, чтобы питомцы жили», — цитирует телеканал «360» одного из владельцев устройства.

Появившиеся в 1996 году тамагочи быстро завоевали мир. Всего было продано порядка 76 млн устройств. Это виртуальные домашние питомцы, которых нужно вырастить: кормить, поить, убирать за ними, играть. Зачастую тамагочи становились причиной несчастных случаев, потому что люди отвлекались на жизнь своего виртуального питомца, не заботясь о своей.