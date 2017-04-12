Мир Андрей Миленин Путин: Россия не допустит «цветных революций» на своей территории Российский президент пообещал поддерживать партнеров по ОДКБ в этом вопросе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин пообещал не допустить «цветных революций» как внутри России, так и в государствах — членах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).



Российский лидер отметил, что в Москве знают о различных методах организации подобных акций, приводящих к дестабилизации ситуации в разных регионах.



«Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — сказал Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».



Ранее об угрозах «цветных революций» на территории стран ОДКБ рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он назвал их внешним вмешательством и заявил, что противодействие им обсуждается членами организации.



ОДКБ была создана после подписания в мае 1992 года странами — членами СНГ Договора о коллективной безопасности. Она занимается вопросами ликвидации кризисных ситуацией, а также борется с международным терроризмом и незаконной миграцией и наркоторговлей



Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В конце июня 2012 года Узбекистан объявил, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

