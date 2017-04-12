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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 11:52 Андрей Миленин

Путин: Россия не допустит «цветных революций» на своей территории

Российский президент пообещал поддерживать партнеров по ОДКБ в этом вопросе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Президент РФ Владимир Путин пообещал не допустить «цветных революций» как внутри России, так и в государствах — членах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Российский лидер отметил, что в Москве знают о различных методах организации подобных акций, приводящих к дестабилизации ситуации в разных регионах.

«Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», — сказал Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

Ранее об угрозах «цветных революций» на территории стран ОДКБ рассказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он назвал их внешним вмешательством и заявил, что противодействие им обсуждается членами организации.

ОДКБ была создана после подписания в мае 1992 года странами — членами СНГ Договора о коллективной безопасности. Она занимается вопросами ликвидации кризисных ситуацией, а также борется с международным терроризмом и незаконной миграцией и наркоторговлей

Участниками ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В конце июня 2012 года Узбекистан объявил, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

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