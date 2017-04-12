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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Мир 12 апреля 2017, 11:48 Анастасия Мамина

Ахмадинежад примет участие в выборах президента Ирана

Он занимал высший государственный пост два срока подряд, пока в 2013 году его не сменил Хасан Роухани

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в министерстве внутренних дел как участник предстоящей предвыборной гонки.

Бывший президент Ирана занимал высший государственный пост два срока подряд, пока в 2013 году его не сменил Хасан Роухани.

Ранее Ахмадинежад сообщал, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост президента, потому что руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи посоветовал ему не участвовать в выборах, передает «Интерфакс».

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