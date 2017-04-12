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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 11:41 Светлана Храмова

ВЦИОМ: россияне считают бедными людей с доходом ниже 15,5 тыс. рублей

Примерно 35% жителей России едва хватает денег на еду и одежду, показал опрос

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сегодня бедными россияне считают людей с доходом ниже 15 тыс. 506 рублей на человека, еще два года назад эта сумма была существенно ниже – 1 тыс. 173 рубля.

Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это почувствовали. У многих «докризисные» доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни», — прокомментировал данные опроса аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Он также отметил, что социальную напряженность снижает лишь реально низкий уровень потребностей россиян и готовность терпеть временные лишения. Об этом свидетельствует то, что к подлинно бедным респонденты отнесли лишь тех, кому едва хватает средств на еду и одежду.

Около 35% россиян признались, что как раз им едва хватает денег на еду и одежду. Из них 6% респондентов отметили, что для них затруднительна даже покупка продуктов, а 29% едва могут купить необходимую одежду. В марте 2016 года таких людей было 42%, а в марте 2014 года — 20%.

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