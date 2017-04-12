Общество Елена Баталина Столичный метрополитен будет работать до 02:00 на Пасху Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Московское метро продлит время работы на Пасху до 02:00 в ночь с 15 на 16 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. Данное решение принято для удобства пассажиров.

Праздник Пасхи каждый год выпадает на разные числа, но всегда приходится на воскресенье. Дату меняют Вербное воскресенье, Вознесение и Троица — они называются переходящими, или подвижными, праздниками, сообщает РИАМО. Пасху в 2017 году отмечают 16 апреля.