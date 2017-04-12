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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 11:55 Елена Баталина

Столичный метрополитен будет работать до 02:00 на Пасху

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Московское метро продлит время работы на Пасху до 02:00 в ночь с 15 на 16 апреля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в Twitter. Данное решение принято для удобства пассажиров.

Праздник Пасхи каждый год выпадает на разные числа, но всегда приходится на воскресенье. Дату меняют Вербное воскресенье, Вознесение и Троица — они называются переходящими, или подвижными, праздниками, сообщает РИАМО. Пасху в 2017 году отмечают 16 апреля.

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