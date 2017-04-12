Анна Шухнина ФАС аннулировала дорожный аукцион в Ярославле Причиной стало намеренное укрупнение лота

Федеральная антимонопольная служба аннулировала еще одну закупку департамента госзаказа Ярославской области. Там посчитали, что лот был намеренно укрупнен.



Как напоминает ИА «ЯРНОВОСТИ», новый аукцион на право выполнения работ по содержанию улиц в 2017 году и начале 2018 года был объявлен после расторжения договора между мэрией Ярославля и ООО «СК Автотранс».



Начальная цена контракта составила 506,736 млн рублей. Сам аукцион был запланирован на 24 апреля.



Однако жалобу в ФАС подали активисты ОНФ, которые заявили, что из-за высокой цены контракта участие в аукционе не могут принимать представители малого и среднего бизнеса. Кроме того, сообщает агентство, сумма в 500 млн — «лакомый кусок для откатов».



В антимонопольной службе с доводами активистов согласились и закупку аннулировали.



Как писали «Известия», на днях ФАС аннулировала аукцион по ремонту дорог в Ярославле, первоначальная стоимость контракта которого составила более 883 млн рублей. Антимонопольщики также посчитали это намеренным укрупнением лота.

