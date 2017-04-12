Анна Шухнина В Брянске разметку на дорогах будет наносить спецмашина О том, сколько планируется потратить на ее покупку, не сообщается

Брянские власти решили приобрести суперсовременную машину для нанесения разметки на дорогах. Она работает методом спрейплатика, что, как утверждают в мэрии, гарантирует длительный срок службы разметки.



Как отмечает интернет-газета «Брянские новости», в пресс-службе городской администрации не стали уточнять, сколько будет стоить городскому бюджету покупка такой машины, отметив лишь, что деньги на покупку техники предусмотрены.



Как сказал глава Центра организации дорожного движения Андрей Марченко, в этом году линии дорожной разметки предстоит нанести или восстановить на общей площади в 38 тыс. кв. м. Основная часть краски для этого уже закуплена.

