Армия Юлия Горностаева Женский бронежилет «Лига» разработали в России Новое средство защиты учитывает рост и особенности фигуры

Бронежилет «Лига», предназначенный специально для женщин, создали в Научно-исследовательском институте стали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.



Разрабатывать бронежилет специалисты НИИ начали в 2015 году, и сейчас он уже готов к производству. «Разработка будет весьма актуальна ввиду увеличивающегося количества женщин, которые хотят служить в органах правопорядка», — говорится в сообщении.

При конструировании «Лиги» применяли новую защитную структуру с использованием металлокерамических бронеэлементов.



Если у обычных бронежилетов всего четыре размера, этот производят в восьми различных вариантах, которые учитывают рост и особенности женской фигуры, передает «Федеральное агентство новостей». Новое средство защиты имеет отличия в объемах груди.

В связи с увеличение количества локальных войн и активизацией террористической деятельности необходимость в разработанной новинке лишь возрастает.

Вопрос создания бронежилета для представительниц слабого пола был поднят еще в середине 80-х годов. Но в массовое производство его запустят только сейчас.

