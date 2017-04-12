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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Армия 12 апреля 2017, 13:26 Юлия Горностаева

Женский бронежилет «Лига» разработали в России

Новое средство защиты учитывает рост и особенности фигуры

Бронежилет «Лига», предназначенный специально для женщин, создали в Научно-исследовательском институте стали. Об этом сообщили в среду в пресс-службе компании.

Разрабатывать бронежилет специалисты НИИ начали в 2015 году, и сейчас он уже готов к производству. «Разработка будет весьма актуальна ввиду увеличивающегося количества женщин, которые хотят служить в органах правопорядка», — говорится в сообщении.

При конструировании «Лиги» применяли новую защитную структуру с использованием металлокерамических бронеэлементов.

Если у обычных бронежилетов всего четыре размера, этот производят в восьми различных вариантах, которые учитывают рост и особенности женской фигуры, передает «Федеральное агентство новостей». Новое средство защиты имеет отличия в объемах груди.

В связи с увеличение количества локальных войн и активизацией террористической деятельности необходимость в разработанной новинке лишь возрастает.

Вопрос создания бронежилета для представительниц слабого пола был поднят еще в середине 80-х годов. Но в массовое производство его запустят только сейчас.

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