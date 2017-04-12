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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
12 апреля 2017, 13:12 Чойгана Салчак

На Краснофлотской набережной в Твери появится гостиница для паломников

В безвозмездное пользование церкви Бориса и Глеба передадут здание, которое сейчас не используется

На Краснофлотской набережной в Твери появится гостиница для паломников. Областное правительство передаст в безвозмездное пользование церкви Бориса и Глеба здание, которое сейчас не используется.

С просьбой о передаче здания к губернатору Игорю Рудене обратился наместник мужского монастыря «Нило-Столобенская пустынь» архимандрит Аркадий. Храм Бориса и Глеба на Краснофлотской набережной в Твери является его подворьем.

Глава региона Игорь Руденя отметил, что после проведения капремонта это будет удобная современная гостиница для гостей региона, передает ИА «ТВЕРИГРАД».

Сообщается, что в июне 2017 года в мужском монастыре пройдет масштабный праздник, посвященный 350-летию обретения мощей основателя обители Нила Столобенского. Ожидается, что регион Тверскую область в дни торжественных мероприятий посетят до 10 тыс. туристов.

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