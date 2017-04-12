Политика Анастасия Мамина Путин назвал крайне серьезной угрозу терроризма со стороны Афганистана Президент надеется, что подразделения 201-й базы в Таджикистане не придется использовать никогда

Российский президент Владимир Путин заявил, что угроза терроризма, исходящая из Афганистана, — это «очень серьезно».

Глава государства выразил надежду, что России для решения этого вопроса не придется использовать свои вооруженные силы, расположенные в Таджикистане.

«Это очень опасное направление для всех нас. И мы знаем уже примеры, очень трагические примеры, когда с территории Афганистана осуществлялся прорыв боевиков. Я уже не говорю сейчас о наркотрафике, об инфильтрации отдельных преступных элементов», — подчеркнул Путин в интервью телерадиокомпании «Мир».

Президент отметил, что власти РФ отдают себе отчет в том, насколько это опасно для всей страны.

«Неслучайно в Таджикистане развернута и функционирует наша 201-я военная база», — добавил Путин, подчеркнув, что надеется на то, что эти вооруженные силы никогда не придется использовать.