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Среда, 12 апреля 2017
Среда, 12 апреля 2017
Общество 12 апреля 2017, 13:18 Елена Баталина

Собянин поручил провести опрос жителей пятиэтажек по теме реновации

Предварительный список домов под снос должен быт составлен до 1 мая

Столичные власти объявили о проведении массового опроса жителей пятиэтажек с целью качественной подготовки списка домов для внесения в программу реновации. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Градоначальник отметил, что опрос завершится до 1 мая, после чего в мае-июне состоится официальное голосование, сообщает телеканал «360».

Голосование пройдет с помощью проекта «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы». Респонденты должны будут ответить на вопрос, являются ли они собственниками квартир, нанимателями по договору соцнайма или арендаторами, а также хотят ли они, чтобы их дом включили в программу реновации, сообщает ТАСС.

Ранее Собянин заявил, что в настоящий момент списка домов под снос не существует, поскольку он будет сформирован после обсуждения вопроса с гражданами. Голосование будет проводиться поквартирно. В формирующийся список домов включат те здания, в которых эту идею поддержат большинство жителей.

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